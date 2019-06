Nidaa Tounes :  l’appel du pied de Soufien Toubal à Hafedh Caid Essebsi

Le président du bloc parlementaire de Nidaa Tounes, Sofien Toubal, a invité tous les nidaistes à dépasser leurs différends et à agir en vue de surmonter les désaccords dans un esprit de consensus.

Dans une lettre publiée sur la page officielle du bloc de Nidaa Tounes et adressée aux nidaistes, Toubal écrit que “l’heure est venue pour faire montre de sagesse afin que le mouvement Nidaa Tounes puisse rassembler, de nouveau, ses militants et retrouver son statut de parti fort, unificateur et rassembleur”.

“Toutes les mains des nidaistes doivent se tendre les unes vers les autres pour dépasser les clivages et se rencontrer, de nouveau, autour d’un parti qui, à un moment de l’histoire de la Tunisie, a représenté un espoir pour une grande partie des Tunisiens (…) Il s’agit d’une responsabilité nationale”, écrit-il.

Et d’ajouter que “Dans ce contexte délicat, marqué par un cumul de déceptions, d’incertitudes et d’absence de visibilité quant à l’avenir du pays et de son peuple, les nidaistes et les militants du parti sont appelés à œuvrer pour trouver une issue à cette situation de crise que vit la Tunisie”.

Deux directions avaient émané du congrès électif de Nidaa Tounes, organisé les 6 et 7 avril dernier à Monastir et dont les travaux ont été émaillés de dissensions. Sofien Toubal a été élu président du comité central de Nidaa Tounes, à Hammamet, alors que Hafedh Caïd Essebsi a été porté à la tête de ce même comité, à Monastir.

Créé en 2012, Nidaa Tounes avait remporté les élections législatives et la présidentielle de 2014. Le parti a, ensuite, connu des scissions qui ont donné lieu à la formation de plusieurs partis notamment Machrou Tounes, Bani Watani, Tounes Awalan (avant sa fusion avec Al-Badil) et Tahya Tounes.