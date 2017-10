Nidaa Tounes n’a pas encore choisi son candidat pour les législatives partielles en Allemagne

Le dirigeant de Nidaa Tounes et son coordinateur à l’étranger Raouf Khamamsi a, dans un statut publié sur sa page Facebook, répondu au jeune Elyes Bouachba qui revendique l’investiture du parti pour se porter candidat aux élections législatives en Allemagne. Nidaa a « une direction et des structures qui sont la référence principale dans le choix du meilleur candidat possible » pour porter les couleurs du parti et qui ait « des chances pour être élu », écrit Khammassi. Il affirme que « le parti n’a pas encore choisi son candidat et au cours de la dernière réunion tenue en Allemagne », à laquelle a assisté le jeune Bouachba qui, par ailleurs, « a exprimé son intention de se présenter aux législatives partielles, mais elle n’a pas reçu d’échos favorable de la part de présents, en raison de son inexpérience». Raouf Khammassi rappelle que celui qui se voit en mesure de se porter candidat doit passer par les structures du parti, sinon, il pourrait candidater de manière indépendante.

Il est à rappeler que le jeune Elyes Bouachba, 26 ans, ingénieur, vit en Allemagne. Il a figuré en deuxième position dans la liste complémentaire de Nidaa Tounes dans la circonscription d’Allemagne lors des législatives d’octobre 2014.