Nidaa Tounes se félicite de la démission de Slim Riahi

Le directeur exécutif du parti, Hafedh Caid Essebsi a indiqué dans une déclaration publiée après sa réunion vendredi 22 février 2019, que les portes du parti restaient ouvertes à Riahi et à tous ceux qui souhaitaient rejoindre ses rangs, parmi les compétences et les personnalités nationales.

Dans une déclaration publiée précédemment sur sa page Facebook, Slim Riahi qui se trouve depuis plusieurs semaines à l'étranger, a annoncé sa démission du secrétariat général du Parti Nidaa Tounes et de ses structures. Il a expliqué avoir pris cette décision après avoir examiné et évalué cette décision, estimant qu'il ‘’n'y a plus lieu d'apporter un plus au parti’’.

La déclaration a précisé, également, que la réunion a porté également sur les affaires du parti et la situation générale dans le pays, ainsi que sur certaines questions qui préoccupent l'opinion publique.