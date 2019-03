Nidaa Tounes : Soufien Toubel bat le rappel des dissidents

Le président du groupe parlementaire de Nidaa Tounes, Sofien Toubel, a déclaré que le prochain congrès du parti sera une occasion pour les dissidents de se rassembler de nouveau. Le mot d’ordre du congrès sera “l’appel à l’unisson”, a-t-il dit.

L’union est, aujourd’hui, plus qu’indispensable vu que “le projet centriste moderniste national est menacé”, a-t-il déclaré, jeudi, en marge de la réunion régionale des élus de Nidaa Tounes aux conseils municipaux de la région de Tozeur (rassemblant Tozeur, Gafsa et Sidi Bouzid).

Il a, dans ce sens, appelé les Nidaistes qui ont quitté le mouvement et les formations politiques qui ont été constitués à partir de Nidaa Tounes de le rejoindre de nouveau. Derrière la sortie de certains, a-t-il dit, réside un problème de leadership.

Pour lui, “l’éparpillement accentuera le déséquilibre politique”. Par ailleurs, Toubel a estimé qu’à l’heure actuelle et alors que la Tunisie se prépare à une prochaine échéance électorale, “la solution est dans le changement du gouvernement, et ce pour contrecarrer toute tentative d’instrumentalisation des appareils de l’Etat de la part des partis”.

Il a, d’autre part, relevé que “Nidaa Tounes a pu surmonter la crise qu’elle a traversée et s’apprête à tenir son congrès, à même de bien entamer les élections législatives et présidentielle”.

Toubel a indiqué que la réunion du comité d’organisation du congrès et de l’Instance supérieure se tiendra pendant le week-end prochain pour mettre en place le calendrier des congrès locaux et régionaux ainsi que le mode de scrutin au cours du congrès national et pour l’élection des membres du bureau exécutif.