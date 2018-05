Nidaa Tounes veut changer le gouvernement Youssef Chahed

« Le mouvement Nidaa Tounes ne voit aucun inconvénient à changer le gouvernement de Youssef Chahed, pourvu que les parties prenantes du Document de Carthage 2 soient unanimes à ce sujet », a déclaré à l’agence TAP le porte-parole du Mouvement Nidaa Tounes, Mongi Harbaoui.

« Réunie hier, la Commission des experts a abouti à l’élaboration du Document de Carthage », a-t-il indiqué.

« Composé de 65 points, ce document a été soumis à la Commission des présidents (Présidents des partis et des secrétaires généraux des organisations signataires du Document de Carthage) », a-t-il ajouté.

Selon Harbaoui, la réunion de la commission des experts a été axée principalement sur le destin du gouvernement de Youssef Chahed.

D’après lui, « l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche et l’Union nationale de la femme tunisienne réclament le changement du gouvernement ».

La Commission des experts du Document de Carthage avait abouti, le 5 mai 2018, à l’élaboration d’un document de plus de 100 points à caractère politique, économique et social, selon Noureddine Arbaoui, membre de la Commission.

« Une fois adopté, ce document devrait définir le programme d’action du gouvernement que ce soit avec la présente composition gouvernementale ou après son remaniement », avait-il souligné.

Réunis le 3 mars 2018 sous la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi, les signataires du Document de Carthage avaient décidé la création d’une Commission qui aura pour mission de définir les priorités de l’économie nationale et de proposer les réformes y afférentes.

La commission est composée de deux représentants de chaque parti et de chaque organisation signataires du Document de Carthage.