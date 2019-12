Noureddine Tabboubi s'enquiert de l'état de santé de Radhia Nasraoui

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne des travailleurs (UGTT), Noureddine Tabboubi, a rendu, ce vendredi 6 décembre, visite à Radhia Nasraoui, l'épouse de Hamma Hammami, pour s’enquérir de son état de santé.

Il lui a transmis la considération et le respect que lui portent les travailleurs et les syndicalistes pour ses longues années de militantisme, elle qui avait longtemps défendu les libertés et les droits de l'Homme.

Radhia Nasraoui est atteinte d'une maladie qui lui cause une lenteur au niveau des mouvements, des maux de tête et une dépression, comme l'avait indiqué Hamma Hammami, hier jeudi, dans l'émission Midi Show.