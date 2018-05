Nouvelle berline C4 Cactus, la berline compacte ultra-confort signée Citroën, enfin disponible en Tunisie

Nouvelle berline C4 Cactus, la nouvelle berline signée Citroën, est enfin disponible en Tunisie. Elle se distingue notamment par son son confort, immergeant ses occupants dans un véritable cocon. Bénéficiant du programme Citroën Advanced Comfort®, Nouvelle C4 Cactus inaugure en Europe les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® (Progressive Hydraulic Cushions®- PHC) qui rendent accessible au plus grand nombre, l’effet tapis volant, et présente en première mondiale les sièges Advanced Comfort. Dotée d’une personnalité unique, Nouvelle C4 Cactus est « LA » berline Ultra-Confort qui bousculera les codes.

Une berline au caractère unique

Nouvelle Berline Citroën C4 Cactus propose 31 combinaisons de personnalisation à l’extérieur, avec 9 teintes de carrosserie et 4 Packs Color constitués de ponctuelles colorées raffinées, permettant ainsi aux clients de créer une voiture à leur image. A l’intérieur, l’habitacle, fonctionnel, épuré et dégagé, inspire la sérénité au premier coup d’œil. Pas moins de 5 ambiances intérieures cossues et distinctives sont proposées, apportant luminosité, douceur et raffinement.

La berline ultra-confort

Nouvelle C4 Cactus fait entrer le confort automobile dans une nouvelle dimension. Exploitant tous les composants du programme Citroën Advanced Comfort®, Nouvelle C4 Cactus inaugure en Europe des avancées technologiques au service d’un confort moderne et global. Elle offre ainsi un confort de roulage hors du commun, grâce à l’introduction, en Première Européenne, des suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® (Progressive Hydraulic Cushions® - PHC), filtrant les irrégularités de la chaussée en donnant l’impression de voyager à bord d’un tapis volant. Elle dispose également en Première Mondiale des nouveaux sièges Advanced Comfort, offrant un confort d’approche et un confort postural de tout premier plan. Nouvelle C4 Cactus effectue également un saut de génération en termes d’isolation acoustique et d’équipements du quotidien. Elle fait voyager ses passagers avec facilité et décontraction grâce à ses 12 aides à la conduite.

« L’objectif pour Citroën est d’être la marque de référence en termes de confort. Et en tant que marque généraliste, d’apporter ce confort inédit au plus grand nombre. Avec la Nouvelle Berline C4 Cactus et l’introduction des suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®, nous proposons une berline compacte originale et parfaitement dans l’air du temps. » Linda Jackson, Directrice Générale de Citroën



À retenir : NOUVELLE C4 CACTUS c’est :

- La nouvelle berline compacte de Citroën qui associe la personnalité unique de C4 Cactus au confort et l’habitabilité de C4 : un modèle qui conserve son originalité par sa morphologie unique et son design organique, et qui monte en gamme au travers d’une nouvelle face avant large et valorisante, des flancs épurés et repensés avec des Airbump® affinés et repositionnés, de nouveaux feux arrière à effet 3D à LED.

- La berline Ultra-Confort qui fait entrer le bien-être automobile dans une nouvelle dimension : une référence de confort grâce notamment aux suspensions avec Butées Hydrauliques Progressivesr®(Progressive Hydraulic Cushions® - PHC) en Première Européenne et aux nouveaux sièges Advanced Comfort en Première Mondiale, ainsi qu’un renforcement de son isolation acoustique.

- Un design intérieur qui valorise l’espace à bord, le confort et la convivialité.