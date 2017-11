N.Tabboubi à propos de l’âge de la retraite : haro sur l’adolescence politique

Intervenant en direct dans l’émission « la matinale » animée par Hamza Belloumi sur Shems FM ce mercredi 22 novembre, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a catégoriquement nié tout accord avec le gouvernement sur l’augmentation de l’âge de la retraite. « Aucun accord n’a été conclu avec le gouvernement sur les décisions relatives à l’âge légal de départ à la retraite – obligatoire à 62 ans et facultatif à 65 ans dès 2020 ». Tabboubi qui était dans tous ses états, a chargé le membre du gouvernement qui a annoncé de manière unilatérale cette « fausse » information, le qualifiant « d’adolescent politique ».

Le gouvernement a présenté un projet avec un ensemble l’augmentation de l’âge du départ à la retraite à 62 ans à partir de 2019 avec une option facultative à 65 ans à partir 2020. Parmi les propositions, le gouvernement propose une hausse dans les cotisations de 3%, 1% à la charge de l’employé et 2% à la charge de l’employeur, en plus d’un impôt social de 1% au profit des caisses sociales.

Or, Taboubi a indiqué que l’UGTT a sa propre vision sur cette question qui sera présentée lors des négociations avec le gouvernement.

Selon lui, il est impératif que les charges soient partagées entre les patrons, les travailleurs et le gouvernement, appelant à la nécessité d’instaurer la justice fiscale et de promulguer une loi fiscale équitable et juste.