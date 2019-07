Officiel : l’élection présidentielle aura lieu le 15 septembre

Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a annoncé mardi soir que l'élection présidentielle anticipée aura lieu le 15 septembre 2019 et les candidatures pour l'élection présidentielle seront ouvertes du 2 au 9 août.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée ce soir au siège de l'ISIE à Tunis, Baffoun a ajouté que la liste des candidatures retenues sera annoncée au plus tard mercredi 14 août prochain. L'ISIE devra annoncer la liste définitive des candidats retenus le 31 août 2019.

La campagne électorale pour l'élection présidentielle doit démarrer le 2 septembre et se poursuivra jusqu'au 13 septembre à minuit, le silence électoral étant fixé à samedi 14 septembre à minuit jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote, a-t-il précisé.

La campagne électorale à l'étranger débutera samedi 31 août et se terminera le mercredi 11 septembre à minuit avec le vote des Tunisiens à l'étranger les vendredi, samedi et dimanche les 13, 14 et 15 septembre. La période de silence électoral à l’extérieur de la République est fixée au jeudi 12 septembre, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote.

Les résultats préliminaires de l'élection présidentielle seront annoncés le mardi 17 septembre 2019. Les résultats définitifs seront annoncés après expiration des recours le lundi 21 octobre 2019. La période électorale s'étend jusqu'à l'annonce des résultats définitifs de la première élection présidentielle.

Le président de l'ISIE a précisé que dans le cas où aucun des candidats n'obtiendrait la majorité absolue des voix lors du premier tour, un deuxième tour sera organisé dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les dates du deuxième tour de l'élection présidentielle sont fixées par une décision prise immédiatement après la proclamation des résultats définitifs du premier scrutin.

Baffoun a indiqué que l'Instance Supérieure Indépendante des Elections annoncera les listes définitives des électeurs pour la présidentielle au plus tard le jeudi 1er août.

Le Conseil de l'ISIE a également décidé de maintenir la date du scrutin pour les élections législatives du 6 octobre 2019 pour les électeurs à l'intérieur de la République et les 4, 5 et 6 octobre pour les Tunisiens à l'étranger.

L'ISIE avait décidé d'organiser l'élection présidentielle anticipée après le décès du président de la République Béji Caid Essebsi, le 25 juillet, au plus tard 90 jours après la date à laquelle le président par intérim, Mohamed Ennaceur, aurait pris ses fonctions.