« OFFREZ TUNISIEN », la première action initiée par la Fondation UTICA

Pour sa première action, la Fondation UTICA a choisi le Collectif "Be Tounsi" en tant que partenaire bénévole pour l'organisation d'une expo/vente dédiée aux cadeaux de fin d'année.

Cette exposition, intitulée "Offrez tunisien, promenade dans un jardin andalou" aura lieu les 25 et 26 novembre prochain, de 9h à 19h au siège de l'UTICA. Cette exposition mise en scène par le grand designer Philippe Xerri est une invitation à une promenade dans un jardin andalou.

A travers cette collaboration, la Fondation UTICA et le Collectif "Be Tounsi" souhaite vaoriser les produits locaux et inciter les tunisiens et amis de la Tunisie à offrir un produit 100% tunisien pour les fêtes de fin d'année.

Afin d'y arriver, le Collectif "Be Tounsi" a, pour sa part, sélectionné plus de 60 artisans et créateurs tunisiens, venus de part et d'autre de la Tunisie, dont quelques uns exposent pour la première fois.

La Fondation UTICA a, quant à elle, apporté les moyens logistiques et financiers pour la réalisation de cette exposition.

Il est a noter que, Mme Bouchamaoui, Présidente de l'UTICA inaugurera cette belle exposition, qui sera une occasion supplémentaire de valoriser le savoir faire et le Made In Tunisia.