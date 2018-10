Le distributeur de carburants « OiLibya » change de nom et de logo pour devenir « Ola Energie ». Ce changement d’identité a été annoncé jeudi 11 octobre à Casablanca. Présent sur le continent africain à travers 1100 stations-service dans 17 pays, dont la Tunisie, le distributeur de carburants est désormais représenté visuellement par « un dessin stylisé de l’Afrique ».

Selon le communiqué rendu public, « la couleur bleue symbolise excellence et qualité, quant à l’orange, elle rappelle l’énergie et la vitalité, le tout traversé du nord au sud par une ligne blanche qui représente les routes sur lesquelles nous servons nos clients au quotidien », alors que le fond blanc « souligne à nouveau la qualité et la clarté ».