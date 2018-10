Ooredoo lance le nouveau Pack Huawei Nova 3i : Un smartphone dernier cri pour les amoureux des selfies

Comblez votre passion : le dernier cri des smartphones de Huawei « Nova 3i » est désormais disponible chez Ooredoo Tunisie.

Consacré Selfies Superstar, ce nouveau smartphone est proposé aux abonnés de Ooredoo à partir de 99 DT avec jusqu’à 5 Go d’Internet et 60 minutes d’appels pendant 6 mois !

Huawei Nova 3i est doté d’un écran IPS de 6,3 pouces FHD 19,5:9 , 4 Go RAM, 128 Go de stockage, ainsi qu’une grande autonomie grâce à sa batterie de 3340 mAh .

Capturez la vie dans toute sa beauté

Son surnom « Selfies Superstar » lui est mérité grâce à la richesse des détails fournis par ses quatre caméras IA (Intelligence Artificielle) spécialisées de 24MP+2MP à l'avant et 16MP+2MP à l'arrière. Les utilisateurs du Huawei Nova 3i seront ainsi sublimés naturellement grâce à des photos impressionnantes qui fascineront leurs proches par leur grande clarté et leurs effets bokeh.

En plus de ces quatre caméras, les Qmojis 3D fournis par l'IA retiennent et animent l’expression faciale, les mouvements et la voix pour générer des GIF ou des vidéos Qmoji personnalisées. Quant aux jeux IA combinés à la technologie GPU Turbo, ce smartphone libère immédiatement les capacités du chipset pour atteindre une réactivité optimale.

Pour en profiter, rendez-vous à la Boutique Ooredoo la plus proche ou visiter la Boutique en ligne.