Ooredoo lance l’offre inédite « Tedallel »

Avec son offre Tedallel, Ooredoo sort des sentiers battus en proposant la 1ère offre digitale la plus complète sur le marché qui permet aux clients de composer leurs options selon leurs besoins.

Et ce n’est pas tout ! Ooredoo casse aussi les prix en proposant les forfaits internet les moins chers et le prix minute le plus compétitif du marché.

En effet, et tout en poursuivant sa stratégie de digitalisation de ses services, l’opérateur propose une offre qui est parfaitement dans l’air du temps en créant un univers purement digital avec des services multimédias. Le simulateur ‘’Zid Edallel’’ permet de combiner entre les appels locaux ou internationaux, les SMS ou encore l’internet mobile. Il suffit de bouger le curseur à la forme d’un Smiley J sur les services choisis pour en profiter instantanément et en un seul clic.

Outre la simplicité d’utilisation et l’accès au forfait internet le moins cher 100Mo à 400 millimes, l’offre Tedallel propose plusieurs services exclusifs et gratuits de streaming, de sport, de musique et de jeux ! Cet univers digital est accessible gratuitement via l’application MyOoredoo (Android & IOS).

Promo de bienvenue : Pour toute acquisition ou migration vers l’offre Tedallel, Ooredoo offre un accès gratuit à l’ensemble de ses services à contenu. Qu’ils soient mélomanes, cinéphiles, gamers ou amateurs de sports ou de VOD, tous les abonnés trouveront leur bonheur grâce à une multitude de services tels que Mixtape, Mobile TV, Straz Play Xtreme ou CR7.

Pour bénéficier de l’offre Tedallel, il suffit d’accéder à l’application Mobile MyOoredoo ou de composer *140# ou de se rendre à la Boutique Ooredoo la plus proche.