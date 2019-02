OPPO plus que jamais présente au Moyen-Orient

OPPO, la marque leader de smartphones à l’échelle mondiale, est plus que jamais présente dans la région MENA grâce à l’ouverture d’une nouvelle représentation aux Emirats Arabes Unis. Forte de sa fulgurante ascension sur le marché de la téléphonie mobile, OPPO marque une nouvelle étape dans son expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et conforte la position de DUBAI en tant que centre d’excellence d’OPPO dans la région.

Cette ouverture succède au lancement de la série R17 en Arabie Saoudite en début de mois de février 2019, une autre première dans la région MENA. Par sa représentation dubayote, OPPO montre de plus en plus sa volonté d’être aussi à la pointe des innovations de la téléphonie mobile.

Dubaï sera le centre opérationnel d’OPPO pour toutes ses opérations commerciales, de distribution et de marketing au Moyen-Orient. OPPO compte plus que tout développer ses partenariats stratégiques avec d’autres marques et opérateurs évoluant dans les secteurs de la haute technologie des télécoms privés et publics. La plateforme de Dubaï servira à renforcer l’implantation d’OPPO sur de nouveaux marchés au Moyen-Orient. OPPO envisage d’ores et déjà d’élargir sa présence dans les pays du Golfe en s’installant sur des marchés porteurs tel que celui de l’Arabie Saoudite au cours de l’année 2019.

En l’espace de 15 ans, OPPO s’est imposé dans la lignée des grands concepteurs de la téléphonie mobile, et peut se targuer de plus de 200 millions de consommateurs à travers le monde qui utilisent désormais les smartphones OPPO.

L'entreprise figure parmi les cinq premiers leaders au monde et couvre l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe ; OPPO a étendu ses activités dans l’industrie des smartphones à plus de 40 pays et régions, et commercialise ses produits qui allient la qualité et la performance au prix, à travers 400 000 points de vente.

Au Moyen-Orient, la marque OPPO, s’est très vite imposée depuis 2015. Elle a ouvert sa représentation régionale au Caire, en Egypte en 2016. Très vite, elle a gravi les échelons pour figurer dans les trois premières marques de smartphones appréciées par les Egyptiens et en particulier les jeunes.

De la conquête de l’Egypte pharaonique, OPPO est passé à la séduction de la Tunisie carthaginoise. Elle a récemment annoncé l’ouverture de son nouveau bureau de liaison parallèlement au lancement de son tout nouveau produit, le Smartphone Android F9, en présence de célébrités et de personnalités médiatiques tunisiennes.

En 2018, OPPO a lancé tout un programme pour l’adaptation de ses produits aux tendances des jeunes dans la région MENA avec le lancement de son smartphone phare OPPO FindX aux EAU en Septembre 2018. La Marque continuera sur sa lancée en 2019, pour offrir davantage de séries premium aux consommateurs férus de téléphonie intelligente dans de la région.

«OPPO porte dans son ADN les germes de la jeunesse et c’est une marque dédiée à la conception de produits qui conjuguent technologie et art, offrant ainsi aux fidèles une expérience admirable et enrichissante à leur vie numérique. Le Golfe est un marché particulièrement intéressant pour nous, la jeunesse de la population, son engouement pour les nouvelles expériences technologiques et le niveau élevé de la connectivité mobile sont des éléments encourageants et prometteurs » a déclaré Andy Shi, Président d’OPPO.

La compagnie OPPO a récemment annoncé qu'elle comptait élever ses investissements mondiaux en Recherche et développement à près de 1,43 milliard de dollars en 2019, soit une augmentation de 150% par rapport à l'année précédente. Ce qui lui permettra d’explorer avec plus de profondeur les domaines de la 5G, l’intelligence artificielle (IA) et des mécanismes intelligents.

En prévision de la nouvelle génération des téléphones intelligents, OPPO s'est concentré sur le développement de ses smartphones compatibles 5G. Les pays du Golfe ont d’ores et déjà commencé à tester les réseaux haut débit 5G avec les premiers smartphones 5G qui devraient être dévoilé au grand jour en 2019. OPPO a récemment introduit d'autres fonctionnalités technologiques révolutionnaires, telles qu’une caméra à zoom optique 10x sans qu’il y ait aucun impact sur la qualité du smartphone.

IDC, acteur majeur de la Recherche, du Conseil et de l’Évènementiel sur les marchés des Technologies de l’Information, et des Télécommunications a annoncé que les ventes de smartphones dans les pays du CCG ont enregistré une hausse considérable au troisième trimestre de 2018, ce qui s’oppose au ralentissement mondial du marché de la téléphonie en 2018. L'entreprise préconise un renouement du marché mondial des smartphones avec la croissance en 2019 et qui continuera de se développer jusqu'en 2022.