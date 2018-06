Orange Summer Challenge 2018 : Développez gratuitement vos solutions technologiques innovantes

Orange Developer Center en partenariat avec le FabLab Solidaire Jeunes Science de Tunisie innovent et proposent un nouveau concept pour l’édition 2018 de la compétition incontournable « Orange Summer Challenge » (OSC). Une première cette année : OSC 2018 va matcher cinq startups et des équipes de jeunes talents pour travailler ensemble, durant les 2 mois d’été, et donner naissance à une solution technologique innovante.

Startups, trouvez des ressources qualifiées pour avancer sur votre projet

Dans cette édition 2018, 5 startups seront sélectionnées pour former des équipes avec de jeunes talents encadrés et coachés par des experts. Ces équipes pourront réaliser des études de marché et développer des prototypes de solutions technologiques innovantes. C’est donc l’occasion de collaborer avec de jeunes aux compétences multiples et de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé par des coaches professionnels selon votre besoin pour booster votre startup. Au lieu de faire appel à des prestataires, Orange Developer Center et le FabLab Solidaire Jeunes Science de Tunisie vous donnent l’opportunité de former votre « dream team » et faire décoller votre solution technologique.

Au-delà de la compétition, Orange Tunisie donnera accès à de nouvelles opportunités de réseautage et d’accélération à travers les multiples programmes proposés par le groupe Orange en Tunisie et à l’international. Alors, si vous êtes une startup, saisissez votre chance et postulez à Orange Summer Challenge 2018. Vous pourrez convaincre nos jeunes talents de vous rejoindre dans l’aventure.

Jeunes talents diplômés, mettez-vous à l’épreuve !

Orange Developer Center et le FabLab Solidaire Jeunes Science de Tunisie sont en quête de jeunes talents motivés et prédisposés à forger leurs compétences dans le développement web et mobile, le design, les systèmes embarqués, le marketing et la gestion de projets. Ces jeunes étudiants ou diplômés auront l’occasion de travailler sur des projets réels dans un cadre professionnel et contribuer à la réussite d’une future grande entreprise.

5 « dream teams » seront formées pour collaborer avec 5 startups. Elles seront composées de profils variés, en IT mais aussi en marketing et chaque candidat aura la liberté de choisir le projet pour lequel il souhaite s’impliquer.

7 000 DT à la clé pour la première équipe gagnante !

Une cérémonie de pitch final aura lieu en septembre, en présence d’un jury exigeant du monde des affaires et de l’entrepreneuriat, pour défendre les idées de projets et récompenser les jeunes talents.

4 prix à la clé pour les 4 équipes gagnantes sont prévus : 7000 DT, 5000 DT, 3000 DT et 2000 DT. Quant aux startuppers, ils ont tout à gagner : un projet plus performant, un accompagnement personnalisé, des ressources dédiées et une solution technologique développée.

Les places sont limitées ! Rejoignez l’aventure OSC 2018 en envoyant votre candidature sur ce lien avant jeudi 14 juin.