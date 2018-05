Orange Tunisie et Technovation Tunisia soutiennent les jeunes lycéennes pour les métiers High Tech

Soutenue par Orange Tunisie, Technovation est une compétition destinée aux jeunes lycéennes (de 10 à 18 ans) s'intéressant aux nouvelles technologies. Orange Tunisie, signataire des WEP (Women Empowerment Protocoles) depuis 2016, s’est donné comme mission d’encourager et de former les jeunes filles tunisiennes, dès leur plus jeune âge aux métiers High Tech, pour combler le gap qui existe entre les genres dans les métiers technologiques.

La session 2018 a donc commencé officiellement à la mi-janvier en Tunisie. Plus de 200 lycéennes ont été enregistrées au programme et ont bénéficié de plusieurs formations techniques à Orange Developer Center et dans les régions mais aussi de l’aide précieuse de Mentors et Coachs qui, à titre volontaire, les ont accompagné dans les différentes phases de leurs projets. Des collaborateurs d’Orange Tunisie de différents métiers ont contribué, également, à ce coaching personnalisé.

Le 05 mai 2018, lors d’une grande cérémonie, organisée en présence de Anouar Maarouf, Ministre des Technologies de l'information et de l'Économie numérique et de Thierry Millet, Directeur général d’Orange Tunisie, les équipes ont présenté différents types d’applications et de solutions traitant des sujets variés tels que : la pauvreté, l’environnement, l’égalité, l’éducation et la santé. Il s’agit de défendre les projets grâce à un Business Plan solide et de pitcher devant un panel de juges formé d’experts Tunisiens et internationaux.

Sachant que 85% des emplois en 2030 n'ont pas encore été inventés et que le rythme du changement sera si rapide que l’utilisation de nouvelles technologies ne soit plus une option. Le manque à gagner économique des disparités hommes-femmes dans la création de valeur dans ces domaines est de 47% (équivalent à 2,7 Milliards de dollars) du PIB dans la région MENA – il devient impératif d’agir pour une inclusion maximale des jeunes filles dans le domaine des Tics. Orange Tunisie à travers ses différentes initiatives et programmes à Orange Developer Center et dans les Orange Tech Clubs et universités dans toute la Tunisie a fait le pari gagnant de renforcer les capacités des jeunes filles issues de l’enseignement supérieur et s’associe avec Technovation Tunisie pour initier les collégiennes et lycéennes.

Technovation a été lancé aux États Unis en 2010 et est organisé dans plus de 100 pays cette année. Le programme a été lancé en Tunisie pour la première fois en Janvier 2015 (http://technovationtunisia.com/). 12 équipes finalistes du monde entier seront annoncées au mois de Juin et auront l’opportunité de présenter leurs projets à la Silicon Valley au mois d’Aout pour tenter de remporter le premier prix ($10,000).

Les projets gagnants pour l’année 2018 sont :

1er prix a été attribué à la plateforme « FeedUce » qui permet aux citoyens de faire des dons de surplus de nourritures à des associations/ONGs qui organisent et distribuent des aides alimentaires aux personnes nécessiteuses. L’objectif de l’application est donc de minimiser le gaspillage alimentaire et de connecter les organismes de charité à plusieurs donneurs.

2e prix a été remporté par « Smart Green Tech » qui est un marché virtuel destiné aux agriculteurs pour commercialiser leurs produits BIO. « Smart Green Tech » offre également des conseils sur la production des produits Bio mais aussi, met en relation les demandeurs d'emploi et les agriculteurs.

3e prix a été alloué à une équipe junior pour leur application « Tuniseek » qui vise à renforcer l'économie locale à travers le tourisme alternatif. L’objectif est d’encourager les touristes à découvrir les richesses culturelles des régions via des circuits prédéfinis.