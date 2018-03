Orange Tunisie s’engage pour la sécurité routière السياقة مسؤولية #

Orange Tunisie, opérateur humain et responsable, veut faire prendre conscience aux Tunisiens de la dangerosité de l’usage du téléphone au volant et des risques d’accidents, à travers une campagne de sensibilisation autour de la sécurité routière السياقة مسؤولية #.

Téléphoner au volant multiplie en effet par 3 le risque d’accidents et lire un message par 23. Si le téléphone est désormais omniprésent dans nos vies, c’est parce qu’il renforce le lien social, et que nous pouvons toujours compter sur lui pour nous connecter au reste du monde, mais surtout à ceux que nous aimons et qui nous aiment. Comme le promet Orange Tunisie, leader de la data mobile, le téléphone nous rapproche de l’essentiel.

Loin de se substituer à l’action des autorités publiques, Orange Tunisie veut ainsi apporter sa pierre à l’édifice. La sécurité des Tunisiens sur les routes est un combat de société à mener tous ensemble, opérateurs compris, et cela, main dans la main, avec notamment des organismes comme l’Observatoire national de la sécurité routière ou encore l’Association tunisienne de la protection routière.

Aussi, la campagne de sensibilisation repose-t-elle essentiellement sur un film publicitaire qui sera diffusé à la télévision, à la radio et sur nos différentes plateformes digitales, à partir du samedi 17 mars.

Orange Tunisie incite ainsi tous les Tunisiens à ne pas utiliser leur téléphone au volant, avec un message on ne peut plus clair : « Nous sommes là pour vous rapprocher, pas pour vous séparer. »