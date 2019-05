Ouled Moufida et Ali chouerreb dans un examen à la faculté de droit de Sfax

Une copie d’examen à la faculté de droit de Sfax a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Le sujet porte sur les procédures pénales et l’affaire proposée est inspirée des deux feuilletons « Ouled Moufida » et « Ali Chouerreb » et les noms des personnages principaux Badr et Chouerreb sont nommément cités.

Beaucoup d’internautes ont exprimé leur indignation sur ce choix qui ne sied pas à la faculté et prouve la bassesse du système d’enseignement.

Intervenant dans l’émission Ramadan show sur Mosaïque FM, le doyen de la faculté Khalil Fendri a déclaré que le professeur a le droit de choisir un sujet qui colle à la réalité et le fait de s’inspirer de tels personnages est une question secondaire. Il a exprimé son mécontentement face aux critiques contre la faculté. Comme il fustigé la publication du sujet sur les réseaux sociaux et annoncé que la faculté se réserve le droit de poursuivre celui qui a fuité le sujet.