Ouverture de deux nouvelles cliniques : Clinique Amen Nabeul et Clinique Amen Bizerte

Le pôle Amen Santé a le plaisir d’annoncer l’ouverture de ses deux nouvelles unités, la clinique Amen Nabeul et la clinique Amen Bizerte, conçus selon les normes et les standards internationaux en termes de confort et de sécurité.

Clinique Amen Nabeul

La clinique Amen Nabeul, un des fleurons de la Holding Amen Santé, est un établissement de soins pluridisciplinaires disposant de toutes les spécialités médicochirurgicales. C’est aussi un lieu d’accueil et d’écoute pour les patients qui y bénéficient d’un séjour confortable et convivial.

La clinique dispose d’un plateau technique de pointe conforme aux standards internationaux proposant :

Un pôle d’imagerie médicale avec notamment le scanner et l’IRM.

Un pôle cardiologique avec son unité de soins intensifs de 7 lits et sa salle de cathétérisme cardiovasculaire.

Un pôle maternité doté de tout le confort et la sécurité nécessaires au bien-être des mamans et des nouveaux nés.

Une unité d’explorations digestives et pulmonaire.

Un bloc opératoire à la pointe de la technologie avec ses 7 salles opératoires dont une dédiée à la chirurgie cardiaque.

Une unité de réanimation polyvalente pouvant prendre en charge les malades quel que soit la complexité de leur état.

Un service des urgences 24/7 pouvant accueillir en permanence les cas d’urgence quel que soit leur nature ou leur provenance.

La démarche adoptée par la clinique Amen Nabeul, place le malade au centre de ses préoccupations en mettant en place un système d’amélioration continue de la qualité de ses prestations.

Clinique Amen Bizerte

La clinique dispose de 160 lits dont 13 lits de réanimation, 8 salles d’opérations et d’un service d’urgences 24h/24h et 7j/7j.

La clinique Amen Bizerte est la seule clinique du gouvernorat de Bizerte dotée d’une salle de cathétérisme cardiaque et de chirurgie cardiovasculaire et ophtalmologique.

Grâce à son équipe médicale et paramédicale hautement qualifiée et son équipement totalement informatisé et à la pointe des dernières technologies les patients y bénéficient de soins alliant confort, qualité et sécurité.

Les spécialités chirurgicales sont : la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique, la chirurgie ORL, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie carcinologique et la chirurgie gynécologique.

La clinique Amen Bizerte possède aussi de nombreuses spécialités médicales avec un service de réanimation adulte médicochirurgicale, un service de réanimation néonatale et pédiatrique, une unité d’endoscopie digestive adulte, une unité d’exploration cardiaque non invasive, une unité de cathétérisme cardiovasculaire et une unité de soins intensifs cardiologiques.

Un service de gynéco-obstétrique et un service d’explorations radiologiques de pointe, un service d’imagerie médicale avec scanner et IRM s’ajoutent pour offrir au patient un service médical très complet.