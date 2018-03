Ouverture d'un bureau régional de la BAD en Tunisie

Zied LADHARI, Ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale et Gouverneur pour la Tunisie à la Banque africaine de développement et Akinwumi ADESINA, Président de la Banque Africaine de Développement ont procédé, le mardi 6 mars 2018, à la signature de l’Accord d’établissement en Tunisie du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord. Cette signature a eu lieu au siège de la BAD à Abidjan.

L’Accord qui a été signé en présence, notamment, de Messieurs Mohammed BOUSSAID, Abderrahmane RAOUYA et Mohamed Ould KEMBOU respectivement, Gouverneurs pour le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie à la BAD, de M. Abdelmajid MELLOUKI, Administrateur pour le Maroc, la Tunisie et le Togo à la BAD, de son Excellence M. Mohamed Nawfel LABIDI, Ambassadeur de la Tunisie en Côte d’Ivoire, de M. Mohamed El AZIZI, Directeur général du Bureau régional et de Madame Yacine Fal, Directeur général adjoint et responsable pays en charge de la Tunisie, va doter le Bureau régional de la Banque en Tunisie, dont le champ d’intervention s’étend aux six pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), d’un cadre juridique adéquat et approprié à sa nouvelle fonction et à ses prérogatives actuelles.

Fruit de plusieurs rounds de discussions associant les experts des deux parties signataires, ce nouveau cadre juridique comporte des dispositions qui permettront au Bureau régional de mener ses opérations et ses activités sur le terrain en conformité avec le principe de la sécurité juridique.

Par cet accord, la Tunisie offre au Bureau régional une panoplie de moyens juridiques, des facilités administratives et des garanties permettant à l’action du Bureau de se déployer sur l’ensemble des 6 pays de la région Afrique du Nord sans une quelconque entrave légale.

La décision d’établissement de ce Bureau régional remonte au mois de juin 2016 quand le Conseil d’administration de la Banque a approuvé la proposition de mise à jour du plan de la décentralisation de la Banque, laquelle proposition a prévu la création de cinq plateformes régionales axées sur le développement, l’intégration et la prestation des services dont une pour l’Afrique du Nord sur le territoire Tunisien.

LADHARI et ADESINA ont salué l’aboutissement de cet Accord et se sont félicités de la qualité du dialogue et des échanges entre les autorités tunisiennes et la BAD tout au long du processus d’élaboration de cet Accord.

M. LADHARI a souligné dans son intervention que cet Accord s’inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat plus que privilégié entre la Tunisie et la BAD, rappelant que la Banque africaine de développement avait porté son choix, en 2002, sur la Tunisie au moment de relocaliser, temporairement, son siège en dehors d’Abidjan. Ce nouvel Accord régissant le Bureau régional de la Banque pour l’Afrique du Nord démontre, encore une fois, le renouvellement de la confiance placée par cette institution continentale dans la Tunisie.

Enfin, M. le Ministre LADHARI a réaffirmé que les autorités tunisiennes ne ménageront aucun effort pour que le travail du Bureau régional soit effectué dans les meilleures conditions possibles.