Ouverture d'une information judiciaire contre des membres du comité de défense de Belaid et Brahmi

Le procureur général près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre un groupe d’avocats du collectif de défense de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi.

Il s’agit des avocats suivants : Ridha Raddaoui, Imène Gzara, Koutheir Bouallègue, Abdenasser Laouini et Imène Béjaoui. C’est ce qu’a indiqué Me Imène Béjaoui, mardi soir, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Rappelons que le collectif de défense des martyrs Belaid et Brahmi ont observé, jeudi dernier, un sit-in dans les locaux du Tribunal de première instance de Tunis. Ils demandent au ministère public d’examiner l’affaire dite de l’appareil secret ou de la classer et accusent le parquet d’avoir violé le devoir de neutralité dans cette affaire et de mettre en péril le principe d’indépendance de la justice.

Le sit-in a été marqué par des échauffourées suite à l’intervention des forces de sécurité pour évacuer les lieux.

Le jour même, le ministère de l'Intérieur a indiqué, dans un communiqué, que le procureur du tribunal de première instance de Tunis 1 a demandé jeudi matin l'intervention des forces de l’ordre pour évacuer environ 20 avocats du collectif de défense de Belaid et Brahmi, entrés de force dans son bureau.

Chokri Belaid, avocat et secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié, a été assassiné par balle le 6 février 2013 et Mohamed Brahmi, coordinateur général du Mouvement populaire a été tué également par balle le 25 juillet de la même année.