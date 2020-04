Pagaille à l’hôpital de Kairouan en plein confinement

Le confinement ne dit pratiquement rien pour beaucoup de Tunisiens. Pour des raisons compréhensibles quand il s’agit de respecter du moins certaines consignes comme la distanciation sociale ou le port des bavettes. Mais quand ça vire aux bousculades et à la pagaille, cela devient gravissime.

Après les images et vidéos transmises sur ces foules des citoyens rassemblés devant le bureaux de postes ou devant le sièges des délégations pour obtenir les subventions, une autre image nous vient ce lundi matin de l’hôpital des Aghlabides à Kairouan.

Selon Mosaïque FM, les patients venus pour les consultations externes se bousculent sans aucun respect de la distanciation sociale et pour la plupart sans bavettes. Certains d’entre eux ont critiqué la décision d’interdiction d’accès au service de consultations externes imposée pour lutter contre la propagation du coronavirus.

De son côté, le personnel de l’hôpital a déploré le comportement des patients et leur manque de conscience surtout durant cette période qui impose des règles strictes à respecter. Les chargés de la sécurité ont dénoncé le manque d’outils de protection surtout qu’ils sont en première ligne avec les malades qui se rendent à l’établissement.

Pour sortir de cette situation, un appel à l’intervention des forces de l’ordre et des représentants de la société civile est réclamé.