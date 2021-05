Palestine : Réuni mercredi, le conseil de sécurité ne s’entend pas sur une déclaration

Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mercredi une nouvelle réunion d'urgence à huis clos consacrée à la situation dans les territoires palestiniens occupés, sans parvenir comme lundi à s'entendre sur une déclaration en raison d'une opposition persistante des Etats-Unis à l'adoption de tout texte, selon des diplomates et ce en dépit de l'inquiétude qui grandit au sein de la communauté internationale.

Les frappes continues de l’armée israélienne sur la bande de Gaza a fait au moins 62 morts depuis lundi et l’affrontement armé entre le Hamas et l'Etat hébreu ne donne mercredi aucun signe d'apaisement et fait craindre une "guerre à grande échelle".

Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé la mort d'un soldat, le premier dans cette nouvelle flambée de violences, dans un tir effectué par le Hamas depuis l'enclave palestinienne. Son décès porte à six le nombre de personnes tuées en Israël depuis le déclenchement des hostilités lundi, les plus intenses depuis sept ans.

A Gaza, 56 personnes ont été tuées mortes dans des frappes israéliennes, dont 14 enfants. Il y a également eu trois morts en Cisjordanie dans des incidents distincts avec l'armée.

Les violences font suite aux troubles du week-end sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam qui se trouve dans le secteur palestinien d’Al-Qods occupé et annexé par Israël.

Aucune trêve n'est envisageable tant qu'un "calme durable" n'est pas assuré, a prévenu le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, alors que des dommages inégalés depuis la dernière guerre de Gaza en 2014 ont été constatés en Israël.