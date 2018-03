Partenariat entre l'ITES et l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis

Une convention de partenariat a été signée jeudi 8 mars dernier entre l'Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) relevant de la Présidence de la République représenté par son Directeur Général Néji Jalloul et l’Institut d’Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis membre du Réseau International des Sciences Politiques et représenté par son Président, Abderraouf Tebourbi et ce pour une durée de 5 ans renouvelable, pour contribuer au développement des études stratégiques en Tunisie.

Ce partenariat est destiné à faciliter la coopération en matière de recherche par des échanges de publications et rapports scientifiques entre les deux institutions notamment dans le cadre du CRUET, Centre de Recherche de l'Université Européenne de Tunis. L'accord comprend la réalisation d'études, l'élaboration de travaux de recherche conjointe et l'organisation d'événements scientifiques en association avec les étudiants, les enseignants, les enseignants-chercheurs et les experts de chacune des institutions.

Ce partenariat implique également la participation aux différents événements, l'accueil en stage à l'ITES des étudiants du premier cycle de l'IEP Tunis, premier et unique Institut d'Etudes Politiques en Tunisie offrant une licence et un cursus universitaire complet en sciences politiques, ainsi qu'un Master en Politiques Publiques, aux côtés de programmes innovants en Gouvernance, Diplomatie, Relations Internationales et Stratégiques reconnu en Tunisie et accrédité par "l'European Accreditation Board for Higer Education" pour une reconnaissance européenne et internationale.

A cette occasion, l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis offrira aux experts et candidats sélectionnés par l'ITES des bourses pour maîtriser les méthodes, techniques et concepts les plus actuels et les plus élaborés en sciences politiques, et ce dans le cadre de la seconde édition de l'Ecole d'Ete de Méthodologie Politique de l'IEP de Tunis et du réseau international des sciences politiques, IPSA/AiSP (fondé sous l'égide de l'UNESCO avec un statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations-Unies). Une formation du plus haut niveau assurée par des professeurs chercheurs de renommée mondiale.

Grace à un programme d'élite et un cursus international adapté à la réalité politique, économique et sociale en Tunisie, l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis forme les décideurs; certains le sont déjà dans le cadre du programme exécutif du 2 éme cycle et occupent des postes de grande responsabilité dans le secteur privé et au sein des pouvoirs publics, des collectivités locales, des ambassades, des ONG et dans la société civile.

L'IEP de Tunis développe aussi un Think Tank, "L'ELITE JUNIOR" destiné aux étudiants et "l'ODOPP", Observatoire D'Opinions Publiques et Politiques pour assurer la continuité et la pérennité du développement des techniques et méthodes en sciences politiques en Tunisie.