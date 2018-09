Partenariat entre l'Université Autónoma de Madrid et l'Université Européenne de Tunis

Un accord de partenariat a été conclu le mardi 25 septembre entre l'Université Autónoma de Madrid représentée par M. Carmen Calés Bourdet et le Groupe Université Européenne de Tunis représenté par son Président Abderraouf Tebourbi pour réaliser des actions de développement commun dans l'enseignement et contribuer ainsi au développement des relations tuniso-espagnoles dans le domaine de l'enseignement.

Le partenariat qui implique l'université tunisienne et l’université espagnole consiste à développer des échanges et la mobilité d'étudiants entre les deux établissements, ainsi des étudiants tunisiens auront la possibilité de passer un semestre ou une année en Espagne dans le cadre du programme et les étudiants de l’Université Autónoma de Madrid auront aussi l’occasion de connaître notre pays.

Le Groupe Université Européenne de Tunis est un groupe d’écoles supérieures qui vise l’excellence et participe activement au développement du système éducatif européen et international en Tunisie ; Sciences Po Tunis, premier Institut d’Etudes Politiques en Tunisie, VATEL, premier groupe mondial de l’enseignement du Management de l’Hôtellerie et du Tourisme et l’Europe de Com, School of Business, école de commerce, de Management et de la Communication.

Partenaire de prestigieuses institutions, écoles et universités de renom à l'échelle internationale , l’UE Tunis développe 20 double diplômes, 11 triple diplômes internationaux et des programmes en partenariat avec l’Ecole Nationale d'Administration Publique du Canada "ENAP", l’université de Georgetown, Audencia Business School développant le premier programme et cursus Grande Ecole en Tunisie , Rennes School of Business offrant un Master Finance classé 24 éme au Monde selon le Financial Times, Brest Business School, L'ILERI Paris, Ecole des Relations Internationales, l'Université de Nantes, l'IRIS Paris, l’Université de Montréal "UDEM", l'UQAM Canada, The Open University of Switzerland, Eurhodip, l’European Accréditation Board for Higher Éducation, l’European Council for Business Education, l’EAIE Europe, l'Université Saint-Joseph à Beyrouth ou encore HEIP, l'école des Hautes Etudes Internationales et Politiques de Paris, l’EFAP Paris, Shanghai et New York et tant d’autres partenaires a l’échelle Internationale.