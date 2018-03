Partenariat entre l'Université de Nantes et l'IEP de l'Université Européenne de Tunis

Un accord de partenariat a été conclu le jeudi 22 mars entre l'Université de Nantes représentée par son Président, Olivier LABOUX et l'Université Européenne de Tunis représentée par son Président Abderraouf Tebourbi pour une durée de 5 ans pour réaliser des actions de développement de programmes d'intérêt commun dans l'enseignement et la recherche et contribuer ainsi au développement des relations tuniso-européenne dans le domaine de l'enseignement.

Le partenariat qui implique l'UFR de Droit et Sciences Politiques de l'Université de Nantes et l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis consiste à développer des échanges et la mobilité d'étudiants entre les deux établissements, l'échange de professeurs chercheurs, l'élaboration et la réalisation de thèmes communs de recherche, l'organisation commune de conférences et de séminaires, l'échange d'informations, de publications et documents de recherche scientifique dans le cadre du CRUET, Centre de Recherche de l'Université Européenne de Tunis.

Ce partenariat implique également l'échange d'expériences présentant un intérêt commun

pour les deux institutions et permettant le développement d'une collaboration mutuelle ainsi que le développement conjoint de modules de formation en enseignement à distance complémentaires aux formations existantes dans les deux établissements.

Grace à un programme d'élite et un cursus international, l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis est la première et unique institution d'études politiques en Tunisie offrant une licence, un cursus complet en sciences politiques, ainsi qu'un master en management des politiques publiques, aux côtés de programmes innovants en Gouvernance, Diplomatie, Relations Internationales et Stratégiques reconnus en Tunisie et accrédités par "l'European Accreditation Board for Higher Education Schools" pour une reconnaissance européenne et internationale.