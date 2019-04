« Participe », un slogan pour inciter les citoyens à aller voter

Une campagne citoyenne ayant pour slogan “participe” sera organisée à l’occasion des élections législatives et présidentielles prévues en octobre 2019.

La campagne est organisée à l’initiative des services de la Relation auprès des instances constitutionnelles, de la société civile et des droits de l’homme en coordination avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, l’ISIE et le Centre d’information, de formation, d’études et de documentation sur les associations IFEDA.

Selon un communiqué publié mercredi par les services de la Relation auprès des instances constitutionnelles, la campagne s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des électeurs à l’importance d’exercer leur droit de vote pour soutenir le processus démocratique et renforcer les fondements du régime démocratique en concrétisation de l’article 3 de la Constitution qui dispose que : “Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs”.

La campagne sera marquée par l’organisation de la deuxième édition du concours national de la meilleure initiative citoyenne pour la préservation et la promotion des droits de l’homme en Tunisie.

Ouvert aux organisations, associations tunisiennes et citoyens tunisiens de tout âge, le concours devra couronner la meilleure initiative citoyenne plaidant pour le droit et le devoir de voter lors des prochaines échéances électorales.

Les participants à la compétition peuvent utiliser des supports audiovisuels, graphiques et écrits.

Les délais pour le dépôt, la réception et l’évaluation des produits sous différents formats seront fixés ultérieurement par les services de la Relation auprès des instances constitutionnelles via le portail dédié au concours à l’adresse suivante: www.enabdit.tn