A partir d’aujourd’hui Facebook vous prévient si quelqu’un publie une photo de vous

À partir de mercredi 20 décembre, si quelqu’un publie une photo de vous, Facebook vous préviendra, même si cette personne n’a pas « tagué » l’image, c'est-à-dire qu’elle n’a pas indiqué que vous étiez présent sur l’image. Le réseau social exploitait déjà des technologies de reconnaissance faciale, mais elles servaient jusque-là uniquement à suggérer des noms qui pouvaient être présents dans les images. Au moment de la publication, ces noms apparaissaient pour la personne qui publiait et c’était tout.

Cette fonction est présentée comme une sécurité supplémentaire. L’idée est de détecter en amont qu’un tiers a publié des photos de vous et si vous n’êtes pas d’accord, Facebook vous laisse la possibilité de les masquer. Ou bien de vous identifier en bonne et due forme, si au contraire vous voulez montrer que vous participiez bien à un même événement.

Autre avantage mis en avant par l’entreprise, les utilisateurs malvoyants auront non seulement une description automatique de chaque image, une fonction déployée depuis deux ans, mais aussi la liste des personnes présentes sur chaque photo. Jusque-là, il fallait une identification manuelle pour que le système indique les noms. Désormais, le réseau peut le faire automatiquement.

Ce déploiement plus large restera optionnel et chaque utilisateur pourra demander à Facebook de ne plus être identifié visuellement, quelles que soient les circonstances. Et de toute manière, cela ne vous concerne probablement pas, puisque le réseau social n’utilise pas ses technologies de reconnaissance faciale au Canada et en Union Européenne. Ce n’est pas un manque de volonté, mais les exigences en matière de vie privée dans ces régions du monde bloquent l’entreprise.

Source Mac génération