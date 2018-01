Pas d’augmentation de tarifs de l’électricité et du gaz

La société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a nié, avoir procédé dernièrement à une augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz et continue à fonctionner selon les tarifs arrêtés en 2017, sans pour autant se prononcer sur l’augmentation de ces tarifs en 2018.

Elle a ajouté dans un communiqué, rendu public, qu’elle n’a pas publié de données sur de nouveaux tarifs durant cette période et que la liste des tarifs véhiculée sur Facebook remonte à 2017 et n’est pas une nouvelle liste.

Le ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables a procédé le 31 décembre 2017 à une augmentation des prix du gaz GPL (domestique) de 300 millimes, outre l’augmentation des prix des produits pétroliers.

La Tunisie a connu au cours des premières semaines de 2018, des mouvements de protestations et des violences pour contester les augmentations des prix de produits non subventionnés, suite à des taxes énoncées dans le cadre de la loi des finances.