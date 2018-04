Pas de menaces terroristes contre un centre commercial au Lac

Le ministère de l’intérieur a démenti, dans un communiqué rendu public, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de menaces terroristes visant un centre commercial au Lac.

Le ministère a souligné que des campagnes sécuritaires de routine sont effectuées régulièrement dans les différentes régions dont le Lac 1 et le Lac 2 contre le vol et le pillage et tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité publique.