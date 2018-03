Peine capitale contre les meurtriers de leur « ami » à Sejnane

La chambre criminelle près du tribunal de première instance de Bizerte a prononcé, dans la soirée de lundi 5 mars 2018, son verdict dans l’affaire de l’assassinat d’un jeune homme à Sejnane. Il a condamné les neufs accusés dans cette affaire à des peines allant de la peine de mort contre deux accusés, la prison à perpétuité contre un agent de sécurité et des peines entre 6 et 18 ans pour les autres accusés.

Il y a deux ans, le corps d’un jeune homme a été retrouvé pendu à un arbre. Les assassins ont tenté de faire croire qu’il s’agit d’un suicide. Mais l’enquête a révélé qu’il s’agit d’un meurtre prémédité à la suite d’un différend entre la victime et les accusés sur le partage d’un butin provenant du trafic de la drogue.

La victime a dérobé l’argent, refusant de le partager avec ses complices qui ont, alors décidé de se débarrasser de lui. Ils l’ont sauvagement battu à mort et pour couvrir leur crime, ils ont pendu le cadavre pour essayer de faire croire qu’il s’agit d’un suicide. Mais le rapport du médecin légiste et les enquête ont révélé permis de révéler qu’il s’agit d’un meurtre.