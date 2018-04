Période de précampagne : plus d’un millier de violations dans les médias

Quelque 1043 violations ont été enregistrées dans les médias (presse écrite, audiovisuel, et presse électronique) durant la période de précampagne pour les élections municipales, a relevé le président du collectif Awfia pour l’intégrité des élections Nabil Labassi.

Ces violations ont été observées entre le 7 mars et le 13 avril 2018.

Labassi qui s’exprimait au cours d’une conférence de presse mercredi à Tunis a ajouté que dans 3138 contenus analysés, 438 violations ont été commises par les radios en termes de non respect des principes d’intégrité et de neutralité, de propagande (positive et négative), d’imprécision et de manque d’objectivité.

Le rapport sur le monitoring des médias montre que dans la presse écrite, 319 violations dans 1725 contenus, liées à la propagande positive et négative, le manque de neutralité, l’imprécision, l’incitation à la haine, la discrimination et l’exclusion ont été enregistrées, contre 191 violations de même nature dans 680 contenus TV.

Les dépassements commis par les médias électroniques (95 dans 905 échantillons) portent notamment sur la violation de la dignité humaine, des droits humains et des données personnelles, l’incitation à la haine, la discrimination, l’imprécision, le manque d’objectivité et la propagande positive et négative.

Dans son rapport, l’association déplore la faible présence des candidates dans les différents médias durant la même période, située aux alentours de 14,4 pc.

Le rapport de monitoring a été réalisé en partenariat avec l’Institut démocratique national.