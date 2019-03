Perturbations climatiques : les commissions régionales de prévention des catastrophes sur leurs gardes

Le ministère de l'Intérieur a appelé les gouverneurs à réunir les commissions régionales de prévention des catastrophes et d’organisations des secours, comme mesures préventives conformément aux prévisions de l'Institut national de météorologie qui annonce des perturbations climatiques de mercredi à vendredi.

Dans une déclaration publiée mardi soir, le ministère de l'Intérieur a souligné la nécessité de consolider la coordination entre les différentes parties et les structures concernées, de prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour faire face aux changements climatiques attendus et d'assurer la rapidité et l'efficacité des interventions le cas échéant.

Le ministère a également appelé les usagers de la route à conduire avec prudence, à prendre les précautions nécessaires, à laisser la distance de sécurité, à respecter le code de la route et à ne pas prendre de risque. Il a indiqué à cet égard que toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires ont été mises en place pour aider les citoyens.

Les numéros de secours suivants ont été mis leur disposition: la police nationale (197), la garde nationale (193) et la protection civile (198).

Selon les prévisions de l'Institut météorologique national, la Tunisie connaîtra des perturbations climatiques de mercredi au vendredi, portant sur des précipitations importantes au nord-ouest, avec un total quotidien variant de 40 à 60 millimètres, atteignant localement 100 millimètres et des vents forts du sud allant jusqu'à 90 km/h.