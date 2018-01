Plainte contre Issam Dardouri pour « atteinte à la sécurité nationale »

L’ancien chef de l’unité de protection des avions à l’aéroport international de Tunis Carthage, Abdelkarim Laabidi, a déclaré à l’agence TAP avoir été entendu récemment par l’unité centrale de lutte contre le terrorisme à propos de sa plainte contre le syndicaliste sécuritaire Issam Dardouri qui l’avait accusé d’avoir facilité l’acheminement des jeunes tunisiens vers les zones de conflit.

« J’ai accusé Dardouri d’atteinte à la sécurité de l’Etat en divulguant des documents professionnels officiels et accusant et identifiant plusieurs cadres de la sécurité dont moi-même, ce qui constitue un acte très dangereux qui menace la sécurité nationale et nous exposent au danger », a-t-il ajouté.

La commission d’enquête sur les filières d’envoi de jeunes tunisiens aux zones de combat devait auditionner Abdelkarim Labidi, mais la séance a été ajournée à lundi prochain en raison de l’audition aujourd’hui du colonel Hichem Meddeb, ancien porte-parole du ministère de l’intérieur.

Lors de son audition, le 20 novembre dernier, à l’hémicycle du Bardo, Issam Dardouri, président de l’Organisation tunisienne de la sécurité et de la citoyenneté, a affirmé détenir d’importants documents et informations sur les réseaux d’envoi des jeunes aux zones de conflit.

Dardouri, avait également indiqué avoir en sa possession des documents « attestant l’implication de parties officielles turques dans la falsification de passeports pour le retour des terroristes tunisiens en provenance de Syrie ».

Il avait affirmé aussi que des hommes de sécurité ont délivré des passeports sans les documents requis, précisant que les années 2012 et 2013 ont vu l’organisation de vols par Syfax Airlines, la compagnie aérienne turque et la compagnie aérienne tunisienne vers la Turquie pour acheminer des terroristes vers les foyers de tension.