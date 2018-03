Plainte des parents d’élèves contre Lassaad Yacoubi

Devant l’intransigeance de la fédération de l’enseignement secondaire et de son secrétaire général, Lassaad Yacoubi et le silence du ministère la société civile commence à se mobiliser pour s’opposer à cette décision inique de de ne pas rendre les notes des élèves à l’administration. Continuant dans son escalade la fédération a annoncé au cours de la réunion de sa commission administrative, de retenir également les notes du second semestre. Des représentants d’associations et d’organisations actives dans le domaine éducatif en Tunisie ont déjà exprimé leurs préoccupations et leurs craintes des répercussions négatives de la décision prise par la fédération. Ils ont lancé un appel au gouvernement et à la centrale syndicale pour résoudre les problèmes en suspens et surmonter les différends.

Cette décision de la fédération de l’enseignement secondaire n’a pas été appréciée par le bureau exécutif de l’UGTT. Samir Cheffi, le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale qui a présidé la dernière réunion de la commission administrative l’a fait savoir aux membres de la fédération et a refusé d’entériner l’escalade.

Devant cette situation, il faudrait recourir à la justice pour casser cette décision inique. On apprend que des parents d’élèves ont chargé l’avocat Mohamed Rached El Ferry de porter plainte contre le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire, Lassaad Yacoubi.