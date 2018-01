Plus de 7 millions d’utilisateurs Facebook en Tunisie au 31 décembre 2017

Sur une population d’environ 11 millions, la Tunisie compte au 31 décembre 2117, 7 millions et 100.000 utilisateurs Facebook, selon une étude des réseaux sociaux effectuée par le site spécialisé Digital Discovery, soit près d’un million de plus que l’année 2016. 57% sont des hommes contre 43% de femmes, alors que 74%

ont entre 13 et 34 ans.

La répartition par région, le Grand Tunis(Tunis, Ariana, Mannouba et Ben Arous) compte le plus grand nombre d'utilisateurs avec 3.700.000 personnes connectées au réseaux social. Il s'agit de plus de la moitié du nombre d'utilisateurs dans le pays.

Arrivent derrière, Sfax (770.000 utilisateurs), Sousse (490.000 utilisateurs) et Nabeul avec (370.000 utilisateurs).

Quant à l’Instagram lancé en 2010, puis rachetée par Facebook, il attire moins d’utilisateurs avec 1.620.000 utilisateurs en Tunisie. 52% des utilisateurs du réseau social sont des hommes alors que 48% sont des femmes.

80% des utilisateurs d'Instagram ont entre 13 et 34 ans dont près d'un utilisateur tunisien sur 2 a moins de 24 ans.

880.000 Tunisiens sont connectés au plus grand réseau social professionnel du monde dont 63% d'hommes et 37% de femmes.

45% des utilisateurs de Linkedin ont entre 25 et 34 ans selon Digital Discovery.

Plus de 80% des utilisateurs tunisiens sont âgés entre 18 et 34 ans.