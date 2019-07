Plusieurs chefs d’Etat et dirigeants assisteront samedi aux obsèques nationales du président Béji Caïd Essebsi

Plusieurs chefs d’Etat et dirigeants assisteront samedi aux obsèques nationales du président de la République Béji Caïd Essebsi. Il s’agit notamment du président algérien Abdelkader Ben Saleh, du président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale libyen, Fayez El Sarraj, de l’Emir de l’Etat du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani ainsi que du Roi d’Espagne Philippe VI.

Ont aussi confirmé leur participation aux obsèques, les présidents palestinien Mahmoud Abbas, français Emmanuel Macron et portugais Marcelo Rebelo de Sousa, a indiqué à l’agence TAP une source de la présidence de la République.

Des représentants d’organisations internationales et régionales ainsi que des personnalités nationales et internationales, dont le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit assisteront aux obsèques nationales du président Béji Caïd Essebsi.

Le cortège funèbre du président Caïd Essebsi partira samedi à 11h00 du Palais de Carthage en direction du cimetière du Jellaz.

Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi à l’hôpital militaire de Tunis. Sa dépouille mortelle a été transférée ce vendredi vers le palais présidentiel au milieu d’un large dispositif sécuritaire et en présence d’un grand nombre de citoyens qui se sont rassemblés sur place.

Plusieurs dirigeants et présidents d’organisations internationales ont présenté leurs condoléances à la Tunisie, suite au décès du président Caïd Essebsi, mettant en exergue son rôle important dans la réussite du processus démocratique et dans le développement des relations extérieures de la Tunisie, outre ses prises de position à l’égard des causes arabes et régionales.