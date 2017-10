Plusieurs morts dans de violents incendies en Californie

De violents incendies se sont déclarés en Californie aux Etats Unis d’Amérique, faisant, selon un bilan provisoire, 35 morts et 200 personnes portées disparues, où l'intensification du vent inquiète les pompiers.

Plus de 9.000 pompiers luttaient vendredi contre 17 grands incendies, qui sévissent surtout dans le nord de cet Etat, le plus peuplé des Etats-Unis. Près de 90.000 hectares sont partis en fumée depuis dimanche soir. Quelque 5.700 maisons et commerces ont été réduits en cendres dans toute la Californie depuis dimanche.