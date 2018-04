Pour de nouvelles saveurs, Nestlé Tunisie lance Nescafé Classic

Marque iconique, NESCAFÉ Classic, qui fête, en cette année 2018, ses 80 ans, s’enrichit aujourd’hui d’arômes plus intenses, grâce à un procédé unique que possède NESTLÉ.

NESCAFÉ Classic, légendaire gamme de cafés instantanés est aujourd’hui relancé sous une version à l’arôme enrichi et plus intense.

Technologie innovante, le procédé du nouveau café instantané capture encore mieux les arômes du café et en intensifie l’expérience de dégustation, avec ce secret trouvé par les chercheurs NESTLÉ : celui de garder intactes les saveurs des graines torréfiées.

Pour cela, un important investissement a été mobilisé pour cette nouvelle gamme.

Désormais plus riche en saveurs, NESCAFÉ Classic aura pour cœur de cible, pour le lancement de cette nouvelle formule, la tranche des 25 – 45 ans, et sera habillée de designs tout en rondeur pour ses différents formats, tous invitant à la convivialité et au partage autour d’une bonne tasse de café.

NESCAFÉ Classic a su rester innovante en devançant les attentes de ses fidèles consommateurs. Consommées dans 180 pays, les différentes gammes NESCAFÉ de NESTLÉ sont aujourd’hui les boissons les plus appréciées dans le monde.