Pour l’histoire : les inondations de 1969 ont fait 542 morts et 303.974 sans-abris

Pour l’histoire : en fouillant dans mes archives, je suis tombé sur trois précieux documents. Le premier est un rapport élaboré en décembre 1969 par deux experts de l’UNESCO à la demande du gouvernement tunisien sur « les inondations de septembre-octobre 1969 en Tunisie ». Le sedond est un article d’un chercheur français, Jean Poncet (1912-1980), chargé de recherche au CNR sur « la catastrophe climatique de l'automne 1969 en Tunisie ». Le troisième un article du journal la Presse du 27 novembre 1969 sur le bilan de la catastrophe.

Je vous en livre ce tout petit condensé pour vous édifier sur l’ampleur de la catastrophe qui a frappé le pays à cette époque.

Les inondations qui ont affectées la région du Cap Bon ne sont pas les premières et risqueraient de ne pas être les dernières. Le phénomène est récurrent et au cours du siècle dernier la Tunisie, et particulièrement, le Nord-Ouest ont subi les effets dévastateurs des précipitations et des crues des oueds. Pendant les années 1902, 1931,1937,1959,1962, 1964, 1969 et 1973, d’énormes quantités de pluies sont tombées sur tout le territoire et ont provoqué plusieurs dégâts. Mais ce sont celles de 1969 qui ont été les plus dévastateurs. Une véritable catastrophe nationale qui a touché une dizaine de gouvernorats sur 13 à l’époque et certains d’entre eux furent proclamés zones sinistrées. Le journal La Presse déplorait dans son édition du 27 novembre 1969, « 542 morts, 70.540 maisons détruites et 303.974 sans-abris ».

La première vaguea frappé les régions du Centre, du Sahel, du Sud-est et u Nord-ouest du 26 au 28 septembre 1969. On a enregistré des pointes de plus de 240 mm à Kasserine et de 400 mm à Sousse et Kairouan en deux jours.

La deuxième vague du 6 au 8 octobre et touché les bords du sahel et du Golfe de Gabes, ainsi que Sousse, Sfax, Kerkennah et il a plu entre 24 et 36 heures d’affilée. On a enregistré environ 300 mm pendant ces trois journées avec une pointe de 400 mm à Sousse.

La troisième vague du 22 au 29 octobre, la plus grave de toutes, a touché tout le Dorsale, le Centre, le Sahel avec des pointes entre 300 et 400 mm à Makthar et Gammouda.

