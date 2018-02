Pour préparer le Mondial, les footballeurs saoudiens intègrent la Liga et les tunisiens les remplacent

Pour bien préparer le Mondial de Russie prévu du 15 juin eu 14 juillet 2018, la Fédération saoudienne de football a trouvé un accord avec la ligue de football professionnelle espagnole pour intégrer des joueurs internationaux saoudiens dans des clubs de la liga. L’objectif est, selon Turky Al-Alcheikh, président de la General Sports Authority (GSA), « à long terme est de rendre notre football plus fort, d’augmenter son niveau général et créer une nouvelle génération de footballeurs ». Les meilleurs éléments, Salem Al-Dawsari (26 ans, Al-Hilal, milieu), Yahia Al-Shehri (27 ans, Al-Nasr, milieu) et Fahad Al-Muwallad (23 ans, Al-Ittihad, ailier droit) ont débarqué sous dans trois clubs de Liga Villarreal, Leganés et Levante.

D’autres ont rejoint des clubs de seconde division, le Rayo Vallecano, le Sporting Gijon et Valladolid, tandis que deux espoirs saoudiens ont intégré le centre de formation de Leganés et Villarreal. Ils vont certainement engranger le maximum d’expérience en perdions de leurs rencontres au premier tour du Mondial contre la Russie, l’Uruguay et l’Égypte. Ces éléments ont été sélectionnés après un long travail de scouting mis en place par les différentes parties prenantes de cet accord.

Pour remplacer ces départs, les clubs saoudiens se sont tournés du côté de la Tunisie pour recruter pour une période déterminée les éléments, tous des internationaux éléments. Le capitaine de l’équipe nationale et gardien de l’Etoile du sahel Aymen Balbouli et son coéquipier de l’Etoile Amine Ben Amor, les deux espérantistes Fakhreddine Ben Youssef et Ferjani Sassi ont rejoint des clubs saoudiens en ce milieu de saison. D’autre joueurs le sont déjà précédés en Arabie Saoudite: Abdelkader Oueslati Farouk Ben Mustapha et Oussama Darragi(CA), Ahmed Akaichi(EST), Hichem Essifi(USMO), Yassine Chikhaoui(ESS), alors que Hamdi Nagguez(ESS) a préféré le championnat égyptien s’engageant avec le club d’Ezzamalek. Une hémorragie qui risque de porter un coup dur à notre équipe nationale qualifiée pour le mondial russe. Cr, le fait que les saoudiens que leur championnat n’est pas compétitif préférant envoyer leurs meilleurs joueurs en Espagne, l’on est en droit de se demander comment et pourquoi a-t-on laissé partir nos internationaux dans un tel championnat à quelques mois de la coupe du monde. Cet exode à but essentiellement lucratif, va nuire au niveau des joueurs et de la sélection. Déjà le stage impromptu de deux semaines au Qatar, en dépit des excellentes conditions, a été beaucoup critiqué par les techniciens. Face au silence de la FTF et de l’entraineur national, on risque d’avoir des regrets au moment venu.

D’ailleurs aucun joueur tunisien n’est arrivé à s’imposer dans un grand championnat européen, comme c’est le cas des marocains, algériens, égyptiens et autres africains. Même les meilleurs éléments de l’équipe nationale qui a brillé en Argentine en 1978 ont préféré s’expatrier en Arabie Saoudite. Alors que des joueurs de la trempe de Tarek Dhiab, Hamadi Agebi, Ali Kaabi, Néjib Limam, Mohsen Jendoubi, Néjib Ghommidh, Khemaies Labidi, Amor Jebali et feu Mohamed Ali Akid auraient pu faire les beaux jours de n’importe quel grand club européen.

Il est à rappeler que la Tunisie est tombée dans une poule difficile avec la Belgique, l’Angleterre et le Panama.