Pour son 70ème anniversaire, Land Rover lance le Defender Works V8

A l'occasion de son 70ème anniversaire, Land Rover annonce la production de 150 exemplaires de l’emblématique Defender V8

Le Defender Works V8, modèle le plus puissant et le plus rapide jamais conçu par Land Rover, rend hommage aux motorisationsqui équipaient les Defender Série III Stage 1 à partir de 1979 et leurs successeurs dont l’Édition « 50th Anniversary », tous aujourd’hui très prisés par les enthousiastes et les collectionneurs.

Le V8 essence atmosphérique de 5,0 litres développait 450ch et 515 Nm de couple (122ch et 360 Nm pour le Defender de série). Le Defender Works V8 accélérera de 0 à 60mph en 5,6 secondes et la vitesse maximale grimpera à 106mph.

Tim Hannig, Directeur de Jaguar Land Rover Classic, explique : « Il était tout indiqué que nous libérions tout le potentiel de l’emblématique Defender dont la silhouette demeure synonyme de Land Rover, 70 ans après avoir été révélée au public pour la première fois. Nous avons envisagé la réintroduction d’un Defender V8 dès 2014, à l’époque où nous produisions encore le Defender à Solihull. Nous savions qu’il y avait une demande pour un Defender puissant et rapide ; l’authenticité Land Rover représente la touche finale pour les clients exigeants intéressés par cette Édition Collector. »

Le V8 équipera 150 Defender sélectionnés avec soin et reconditionnés pour la 70ème Édition. Cette motorisation sera associée à une transmission automatique ZF à 8 rapports avec mode sport, des freins plus puissants et un kit de suspension (ressorts, amortisseurs et barres antiroulis), ainsi qu’à des jantes diamant Sawtooth équipées de pneumatiques tout-terrain 265/65 R18.

Les huit teintes de carrosserie de série comprennent deux finitions satinées – en contraste avec le toit, les passages de roue et la calandre Black – les poignées de portes, le bouchon de réservoir et le lettrage du capot en aluminium usiné. La mise à niveau complète de l’éclairage comprend, entre autres, des feux avant bi-LED.

Le tableau de bord, les portes, le garnissage de pavillon et les sièges Recaro sont entièrement habillés de cuir Windsor. L’équipement inclut aussi le système Classic Infotainment de Land Rover Classic.

Les commandes des versions 90 et 110 du Defender Works V8 pourront être passées directement auprès de Land Rover Classic, à partir de 150.000 livres sterling pour un 90 au R.U.

Un petit nombre de conversions haute performance inspirées du Defender Works V8 seront bientôt proposées par Land Rover Classic, y compris pour les versions TDCi, ainsi que des kits de suspension et de freinage.

Land Rover a l’intention de perpétuer la lignée du Defender et s’appuiera sur son expertise en termes de technologie, d’ingénierie et de design pour garantir la longévité du nom Defender.