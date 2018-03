Première dans le luxe le Range Rover SV coupé fait ses débuts au salon de Genève

Il y a près de 50 ans, Land Rover inventait le segment du SUV de luxe en lançant le Range Rover. Aujourd’hui, il définit un nouveau genre avec le premier grand SUV coupé de luxe : l’édition limitée du Range Rover SV Coupé deux portes.

Conçu par Land Rover Design et Special Vehicle Operations, le SV Coupé est la quintessence même du design, du savoir-faire et des aptitudes de Range Rover. Son design séduisant et son habitacle de dernière génération vont de pair avec les capacités tout-terrain attendues d’un Range Rover. Seuls 999 exemplaires seront assemblés à la main par SVO pour le monde entier.

Gerry McGovern, Chief Design Officer, Land Rover, explique: “Le Range Rover SV Coupé célèbre la lignée Range Rover. Avec sa silhouette à deux portes spectaculaires, ce coupé quatre places évoque son histoire tout en étant absolument moderne et contemporain. Superbement conçu et réalisé, le Range Rover SV Coupé est le plus distingué, le plus luxueux et le plus exclusif jamais produit.”

La beauté et la puissance de ses proportions lui confèrent une présence inégalée sur la route. Le toit flottant typique, la ligne de caisse continue et l’arrière plongeant constituent l’ADN de Range Rover, mais sont ici réinterprétées de façon unique pour ce nouveau membre exclusif de la famille Range Rover.

La pureté des lignes du SV Coupé est complétée par des portes à fermeture assistée et des vitres sans montants qui, conjuguées au toit panoramique, inondent l’habitacle de lumière.

Les teintes de carrosserie, dont la nouvelle Contour Graphic disponible en quatre couleurs deux tons, s’harmonisent avec la prise d’air latérale et la calandre spécifiques. Le SV Coupé est le premier Range Rover à proposer des jantes de 23’’ en option.

Le grand luxe et le savoir-faire se retrouvent également dans l’habitacle, avec des sièges avant en cuir semi-aniline qui enrichissent encore l’intérieur déjà luxueux du Range Rover pour le rendre comparable à celui des jets privés et des yachts. La confection en losange est réservée au SV Coupé.

Chaque SV Coupé sera assemblé à la main par les experts du Centre technique SVO au R.U. aux spécifications exactes désirées par l’acheteur – une première pour Range Rover.

John Edwards, Land Rover Special Operations Managing Director ajoute: “L’introduction du nouveau SV Coupé représente un nouveau niveau d’expression individuelle dans la gamme Range Rover et s’appuie sur le succès du programme Range Rover existant ‘SV Bespoke’. La réaction des clients SV qui ont déjà vu le véhicule en sessions privées a été extraordinairement positive.”

Le SV Coupé offre quatre teintes intérieures contrastées ou assorties entre l’avant et l’arrière et trois élégants parements bois. Pour la première fois sur un Range Rover, Nautica conjugue le savoir-faire traditionnel et les nouvelles technologies en fusionnant le noyer et le sycomore.

En option, la teinte extérieure Liquesence apporte pour la première fois sur un Range Rover une peinture « Métal liquide » impressionnante..

De plus, l’équipe ‘Bespoke’ (sur mesure) de Special Vehicle Operations propose à ses clients de créer s’ils le désirent un véhicule réellement unique répondant en tous points à leur goût en leur donnant accès à 100 teintes supplémentaires ainsi qu’à des couleurs identiques aux échantillons qu’ils auront apportés. De nombreuses finitions sont disponibles: des couleurs des sièges cuir avant et arrière à deux tons avec une confection spécifique ; surpiqûres contrastées ; broderie des appuie-têtes; gravure des poignées de porte et des barres de seuil et badges en métal semi-précieux.

Le SV Coupé est les plus rapide de tous les grands Range Rover et peut atteindre la vitesse maximale de 266km/h. Doté d’un V8 suralimenté de 5,0 litres développant 565ch, le SV Coupé peut couvrir le 0-100km/h en 5,3 secondes.

Mark Stanton, Special Vehicle Operations Director, commente: “Comme pour tout Range Rover, l’intégrité de la conception du SV Coupé n’est pas que superficielle. Il s’agit là d’un véhicule développé avec soin destiné aux clients qui aiment conduire.”

La suspension est plus orientée vers le conducteur qu’un Range Rover standard, la caisse a été rabaissée de 8mm mais il restera serein et confortable en toutes circonstances. De plus, le SV Coupé a préservé toutes les aptitudes légendaires d’un Range Rover, avec un passage à gué de 900mm et une capacité de remorquage de 3,5 tonnes.

Le Range Rover SV Coupé devrait arriver sur le marché à partir du 4ème trimestre 2018.