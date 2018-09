Près de 2.500 passagers et 700 voitures bloqués à la Goulette en raison d’une grève sauvage du personnel naviguant

Près de 2.500 passagers et 700 voitures qui devraient partir à Gènes à bord du navire Carthage, se trouvent à cette heure-ci bloqués au port de la goulette en raison d’une grève sauvage décrété depuis hier par un syndicat dont l’activité a été suspendue par le bureau exécutif de l’UGTT depuis le 8 dernier. Les revendications tournent autour d’une prime de 35 euros pour le personnel naviguant. Selon les dernières informations, la grogne a gagné de plus nombreuses familles prises en otages par des pseudos syndicalistes irresponsables. La tension monte et le pire pourrait arriver.

Demain, Tanit devra se rendre à Marseille avec environ 2.800 passagers et un millier de voitures. Mais tout dépendra du développement des évènements. Car si d’ici là le blocage persiste, la situation risque d’empirer et ce sont les centaines de familles et leurs enfants qui en seront les premières victimes.

Il est à rappeler que suite aux grèves sauvages des commandants des navires de la CTN pour des grèves sauvages déclenchées sans l’accord de la direction de l’UGTT et sans préavis, ainsi que celles des conducteurs de train pour la prime de l’Aid, la centrale syndicale a décidé de sévir en suspendant les activités des deux syndicats.