Présidence de la république : fin de mission pour deux conseillers et un attaché de cabinet

Le président de la République a décidé de mettre fin à la mission de trois membres de son cabinet qui faisaient partie de l’équipe de Salma Elloumi la directrice de cabinet présidentiel démissionnaire. Ces décisions ont été publiées dans le dernier numéro du JORT(N° 44 du 31 mai 2019).

Il s’agit de Nabil Bzouiech conseiller principal chargé du dossier économique, Seif Eddine Chaalali conseiller chargé de la communication numérique et des relations publiques et Moez Hrizi, attaché à la présidence de la République chargé du suivi numérique et de la planification de la communication.