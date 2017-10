Présidence de l’Isie : est-ce la fin du feuilleton ?

L’Assemblée des représentants du Peuple se réunit ce lundi 30 octobre, pour élire le président de l’Instance indépendante supérieure des élections(ISIE), après plusieurs tentatives vouées à l’échec.

Jeudi dernier, les députés n’ont pas réussi à départager les six candidats Nabil Laazizi et Farouk Abou Asker ont obtenu chacun 0 voix, Anis Jarboui et Nabil Baffoun ont obtenu 2 voix chacun, Najla Brahim 48 voix et Mohamed Tlili Mansri 95 voix.

Un second tour devait se dérouler en début d’après-midi de la même journée pour départager les deux candidats arrivés en tête, Najla Brahim 48 voix et Mohamed Tlili Mansri 95 voix. Mais à la reprise des travaux de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, le président du Parlement, Mohamed Ennaceur, a annoncé le report de l’élection du président de l’ISIE au lundi 30 octobre 2017 faute de quorum.