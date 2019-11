Présidence du parlement : voici le pire scénario que craint Ennahdha

A moins de 24 heures de l’ouverture de la nouvelle législature (2019-2024), c’est toujours l’embrouillamini total en ce qui concerne l’élection du président et des deux vice-présidents. Le mouvement Ennahdha a annoncé la candidature de son président Rached Ghannouchi alors que Qalb Tounes propose Ridha Charfeddine et le Courant démocrate Ghazi Chaouachi. D’autres candidatures pourraient intervenir d’ici demain. L’élection se fait à bulletin secret et doit départager les candidats. Le vainqueur doit obtenir la majorité absolue des voix, soit au moins 109 sur 217. Sinon les deux premiers seront départagés dans un second tour.

Pour le moment Ennahdha qui continue ses consultations avec ses éventuels partenaires n’a pas encore assuré le nombre de voix nécessaires pour son candidat. A part le groupe Al Karama qui compte 21 membres, il doit récolter d’autres voix notamment auprès du Courant démocrate(22) et du mouvement Achaab et éventuellement Tahya Tounes(14). Ainsi qu’auprès du parti Arrahma(04), de l’Union populaire(03) et quelques indépendants.

Or, le Courant démocrate qui semble être en parfaire symbiose avec le mouvement Achaab, pose des conditions qu’Ennahdha a rejetées : obtenir les ministères de l’intérieur, de la justice et de la réforme administrative dans le prochain gouvernement. En plus de la désignation d’une personnalité indépendante à la tête du gouvernement. Le mouvement de Rached Ghannouchi qui continue d’ignorer le second parti Qalb Tounes (38 députés), pourrait pousser à la formation d’une large coalition contre son candidat pour le faire tomber. Un scénario qui n’est pas exclu. Ainsi Qalb Tounes pourrait se désister en faveur du courant démocrate et soutenir son candidat Ghazi Chaouachi au perchoir. Ce scénario pourrait recueillir l’adhésion d’autre groupes parlementaires dont l’irréductible adversaire des « islamistes » le Parti destourien, ainsi que ceux de Tahya Tounes (14), la Réforme nationale(15), et bien entendu le Courant démocrate (22) et Achaab(15). Soit un total de 121 députés. En contrepartie, cette coalition soutiendrait le candidat ou la candidate de Qalb Tounes au poste de premier vice-président et celui ou celle du PDL à celui du second vice-président.

C'est le pire scénario que craint Ennahdha.

Toutefois, tous les scénarios restent envisageables dont un rapprochement entre Ennahdha et Qalb Tounes