Présidentielle: 26 observateurs européens pour suivre la campagne électorale

vingt huit observateurs sont déployés à partir d’aujourd’hui dans tous les gouvernorats de la Tunisie pour suivre la campagne électorale dans toutes les régions du pays, a souligné mercredi Marie-Violette CESAR Cheffe adjointe de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) en Tunisie.

Assistant au départ des observateurs dans les régions, Marie-Violette CESAR a expliqué, dans une déclaration aux médias, que la Mission est composée d’une équipe cadre de dix experts en matière électorale arrivés à Tunis le 23 août, ainsi que par 28 observateurs de longue durée déployés mardi dans tous les gouvernorats et 28 observateurs de courte durée qui seront déployés respectivement les 4 et 13 septembre dans tout le pays pour l’élection présidentielle.

” Le schéma se répétant pour les élections législatives et le second tour éventuel de l’élection présidentielle dont la date pourrait être fixée au 13 ou 20 octobre “, a-t-elle ajouté.

Pour l’observation des scrutins, Marie-Violette CESAR a indiqué que la MOE UE Tunisie sera renforcée par 30 diplomates des Etats membres de l’Union européenne, de la Suisse et du Canada en poste à Tunis.

” Les journées électorales des 15 septembre et 6 octobre seront ainsi observées par environ 100 observateurs européens, auxquels devraient se joindre pour les élections législatives une délégation de membres du Parlement européen “, a-t-elle ajouté.

La responsable a aussi souligné que la mission rencontrera l’administration électorale, les candidats, les partis politiques, la société civile, les membres du bureau de vote, les électeurs, les médias et les citoyens et ce, dans le cadre du suivi de la campagne électorale, des préparatifs et du déroulement du scrutin, la compilation des résultats et les éventuels recours.

Marie-Violette CESAR a fait remarquer que l’Union européenne a déployé une Mission d’observation électorale en Tunisie à l’invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et du Gouvernement tunisien pour l’observation de l’élection présidentielle anticipée et des législatives de 2019.

” C’est la quatrième Mission d’observation électorale de l’UE en Tunisie depuis 2011 “, a-t-elle dit.

Et d’ajouter ” la Mission dispose à Tunis d’une équipe cadre de 10 analystes dans les domaines électoral, politique juridique, financement de campagne, médias, réseaux sociaux, données de l’observation et coordination des observateurs, en plus d’une équipe logistique et sécurité “.

Marie-Violette CESAR a précisé que deux jours après chaque scrutin, la Mission présentera publiquement ses premières observations lors d’une conférence de presse. La Mission restera présente en Tunisie jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielle et législatives.

Le rapport final de la MOE UE sera présenté aux autorités et au public quelques semaines après. Il comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral, ainsi que des recommandations pour les scrutins futurs.

A noter que la Mission d’observation électorale de l’UE est dirigée par le Chef Observateur Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen qui sera en Tunisie la semaine prochaine, selon Marie-Violette CESAR