Présidentielle : 33 candidats sur 98 ont rempli les conditions requises

Le vice-président de l'ISIE, Farouk Bouaskar, a déclaré à la presse vendredi soir, que 20 à 25 % de total des candidatures ont rempli les conditions requises portant sur les recommandations, la garantie financière et les documents nécessaires. Il a indiqué que le nombre initial des admis sera de « loin inférieur aux candidatures déposées ».

« Trente-trois candidatures sur un total de 98 ont rempli les critères de recommandations exigées, sous réserve de vérification de leur validité dans les jours à venir, alors que 28 dossiers ont rempli les conditions de caution financière », a-t-il précisé d'autre part.

Au dernier jour de dépôt, 42 candidats ont déposé leurs dossiers auprès des services de l'ISIE alors que 56 dossiers ont été enregistrés lors des sept derniers jours.

Vendredi après-midi, un grand nombre de candidats ont présenté leurs dossiers. Il s'agit de Salma Loumi (Parti Amal), Slim Riahi, Kais Said (indépendant), Naji Jalloul (indépendant), Abid Briki (Mouvement En Avant la Tunisie), Seif Eddine Makhlouf, Bahri jelassi, Said El Aydi (Parti de Bani Watani), ainsi que Kamel Labidi, Amine Ben Saleh, Abderraouf Ben Romadhane, Zahra Mhenni, Mohammed Al Hédi Ben Houcine, Bechir Aouani, Hatem Boulabyar, Malika Zaramdini et Mokhtar Lotfi Kamoun.

Au cours de la matinée, l'ISIE a reçu d'autres candidatures, notamment celles de Youssef Chahed (Tahya Tounes), Mohsen Marzouk (Machrouu Tounes) et Abdel Fatteh Mourou (Ennahdha).

Deux candidats, Rachad Achour et Mounir Jemai avaient retiré leur candidature mercredi.

Le délai de dépôt de candidature à la présidentielle anticipée, fixé du 2 au 9 aout, a expiré vendredi à 18h00.