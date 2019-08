Présidentielle : En attendant l'oiseau rare, Karoui et Moussi prêts, Chahed presque, Zbidi hésite et les autres s’impatientent

Le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle anticipée démarre ce vendredi 02 août 2019 (de 8h00 à 18h00 au siège central de l’ISIE) et se poursuivra jusqu’au 09 courant. Une date qui suscite des craintes quant au dépassement des délais constitutionnels de l’investiture du président élu. La date du premier tour du scrutin présidentiel étant fixé au 15 septembre 2019 à l’intérieur du pays et se déroulera les 13, 14 et 15 septembre à l’étranger.

En effet, d’après le calendrier électoral pour le premier tour de l’élection présidentielle anticipée, les résultats préliminaires sont prévus le 17 septembre au plus tard, tandis que les résultats définitifs doivent être proclamés par l’ISIE après la fin des recours dans un délai ne dépassant pas le 21 octobre 2019, soit trois jours seulement avant la fin de la période de la présidence par intérim fixée par la Constitution à quatre-vingt-dix jours au plus.

Le président de l’ISIE, Nabil Baffoun avait précisé que dans le cas où aucun des candidats n’obtiendrait la majorité absolue des voix lors du premier tour, un deuxième tour sera organisé dans les deux semaines suivant l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

Pour le moment, plusieurs candidatures sont annoncées. Nabil Karoui, le patron de la chaine Nessma TV et président du parti « Au cœur de la Tunisie et Abir Moussi, présidente du parti destourien libre seront les premiers à déposer ce matin sa candidature. Alors que le chef du gouvernement Youssef Chahed et le ministre de la défense Abdelkrim Zbidi cachent encore leur jeu. Le premier a évité, au cours de son interview diffusée dans la soirée d’hier, de s’exprimer clairement sur ses intentions, et le second malgré une campagne de soutien se mue dans un silence assourdissant. Et hésite à franchir le rubicond.

Quant aux autres, chefs de partis notamment, ils mesurent l’impact d’une éventuelle candidature sur les chances de leurs formations dans le législatives et cherchent de possibles alliances. Et s'impatientent en attendent la décision du mouvement Ennahdha, nourrissant l’espoir d’être ce fameux oiseau rare de son président.